Прогулка по старому Тифлису, Сололаки. Часть первая.

Заповедная Тушетия, тур на 3-4 дня Тушетия (Тушети) – высокогорный заповедный дикий край, где остановилось время. Сюда добирается редкий турист, так как в эти края не ходит…

Долина Сно и поселок Джута Продолжая тему окрестностей Казбеги, нельзя не рассказать про живописную долину Сно – широкое ущелье реки Сноцкали, где расположилось…