Прогулка по старому Тифлису, Сололаки. Часть первая.

Начнем с улицы Дадиани - крайней улице Сололаки, примыкающей к самому старому району города - Кала. На ней сохранилось множество старинных особняков и парадных. Одна из самых впечатляющих - в доме №18, на углу с ул. Лермонтова. Этот дом принадлежал купцу первой гильдии Вартанову Белгару Фомичу. Это был и жилой, и доходный дом. На верхних этажах жила купеческая семья, а нижние сдавались. У этой парадной необыкновенная роспись и красивая лепнина. С первого, и даже со второго взгляда кажется, что это дерево. Но это гипс! Настолько искусно выполнена роспись, что только присмотревшись к сколам, пощупав, можно понять, что парадная-то не деревянная! На картинах изображены четыре девушки, и, разглядев их, не трудно догадаться, что это времена года. Отдельно внимания заслуживает дверь.
Парадная всегда открыта, никаких замков здесь нет.
GPS 41.691364, 44.802208
На углу сворачиваем на улицу Лермонтова, налево, и выходим к примыкающей к Сололаки площади - Гудиашвили. Тут есть популярное в узких кругах (но дорогое) кафе Пур-Пур с атмосферой ифлисских дореволюционных квартир, а рядом с кафе по соседству стоит интересный дом и разрушенная армянская церковь рядом.
Судьбы особняка и церкви тесно связаны. Этот дом построил в 1902 году купец Ашак Хачатрян. Дом был богато украшен: мраморная винтовая лестница с коваными перилами, роспись на стенах и на потолке. На пороге надпись на армянском "Входи с добром". В 1915 году купец продал этот дом священнику, тому самому, что служил в старой армянской церкви напротив - Араму Теймуразянцу. Священник переехал туда со всей своей семьей. Два первых этажа он сдавал, в основном кожевникам и сапожникам, а на третьем жил сам. В 1921 году он умирает, и в этот же год в Тифлис приходят большевики. В церкви делают секцию бокса, а дом священника передают в руки народа. Вдову-попадью вместе с четырьмя ее детьми переселяют в бывшую комнатку для прислуги, площадью всего 16 квадратов, без окон и удобств... А основную часть дома отдают все тем же сапожникам и кожевникам. Однако, вдову и ее детей никто не обижал, и помогали им, как могли. Одна из дочерей становится известной балериной и открывает балетную школу в Харькове. Вторая дочь вместе со своим супругом организовала первую в Тбилиси скорую помощь.
Что здесь есть сейчас? Осталась та самая лестница. Роспись на стенах давно закрашена, однако жителям удалось сберечь чудесную роспись на потолке. Дом расположен по адресу Джибладзе/Ахоспирели, д.3/7. Вход свободный.
GPS 41.690679, 44.804178
А далее мы выходим на улицу Асатиани, некогда Садовую. Это самая большая улица в Сололаки. По ней можно спуститься ниже, к реке, в район Кала до пересечения Асатиани с Бетлемской улицей. Для того чтобы увидеть чудо из цветного стекла. Дом старинный, первой половины XIX века, но у этой парадной нет исторической ценности, зато есть самобытная красота и та самая атмосфера Старого Тбилиси. В народе эту деревянную парадную называют "калейдоскоп" из-за цветных витражей. Помимо витражей тут еще большой красивый балкон с резным козырьком и перилами.
Вход в парадную свободный, на втором этаже теперь располагается магазинчих хээнд-мэйд. Но жителям не нравится, когда туристы заглядывают дальше балкона. С улицы витражи видно, и пройти мимо трудно. Адрес Бетлемская ул. д.3.
GPS 41.690008, 44.805484
Вернемся на Асатиани и пойдем вверх по улице. Серенькая парадная с ангелочками (роспись одинаковая по всем стенкам), находится на ул.Асатиани дом №13. Это трафаретная роспись, и точно такие же ангелочки недавно обнаружены под слоем масляной краски в доме на Винном подъеме. Этот дом принадлежал некоему Шалимову, а архитектор дома - Гарицелов. Дом построен в 1897 году. Там кодовый замок, но на лавочках через дорогу частенько сидят мужики, которые код знают. В крайнем случае, роспись видно сквозь стело двери.
GPS 41.689910, 44.803312
А теперь ненадолго обратимся к фасадам домов. Напротив этой серенькой парадной есть очень любопытный дом. Особняк находится под номером 18 на этой же улице, Асатиани. Это собственный дом известного Тифлисского архитектора Корнелия Татищева, выполненный в мавританском стиле. Здание, конечно, он спроектировал сам, а построено оно было в 1897 году. Фасад дома очень красив, но сам дом находится в аварийном состоянии... Красивой парадной в доме нет.
Татищев был преподавателем в Тифлисском художественном училище, а работал архитектором с 80х годов XIX века и до прихода красных. Именно он соавтор проекта театра Шота Руставели на одноименном проспекте (изначально это было здание Тифлисского артистического общества). На проспекте Руставели есть еще один дом его авторства, №30.
GPS 41.689660, 44.803329
Чуть выше по улице находится бывший пансион благородных девиц - кирпичное здание в строгом псевдоготическом стиле. Архитектура бросается в глаза сразу. Строилось здание в 1905 году по заказу и на деньги промышленника и винодела Ананова, архитектор - Озеров. Позже пансион стал женской гимназией. Сейчас в этом доме находится средняя школа, гимназия. Фотографировать здание чертовски неудобно из-за отсутствия нормальных тротуаров и великого множества проводов...
Адрес: ул. Асатиани, д.28
GPS 41.689595, 44.802211
Идем по пересечения улицы Асатиани с Галактиона Табидзе. На углу стоит очень заметный особняк. Этот дом, по адресу ул. Галактиони, д.24 привлекает внимание сразу же. Одни маскароны на фасаде, фриз и балкончик чего стоят! Дом появился в 1896 году. Принадлежал дом Эвелине Тер-Акоповой (Тер-Акопян), ее фамилия выложена на полу мраморного вестибюля. Эта дама была женой купца первой гильдии Тер-Акопова и владела собстенным бизнесом: лесопилками на Мадатовском острове на Куре.
Тут несколько входов (три), что дает основание полагать, что дом - доходный. То бишь сдавался для проживания и "офисов". Обычно хозяева разделяли свою, жилую часть дома со сдаваемой отдельным входом и отдельной парадной. Сдавались чаще всего нижние этажи. Хозяйская парадная всегда была богаче и искусней украшена, как и в данном случае. В вестибюле парадной красиво расписанный потолок (наверняка, была роспись и на стенах), сохранилась уникальная кованая лестница с мраморными ступенями и кованый фонарный столб в основании лестницы. Парадная закрыта кодовым замком, но не всегда. Часто жильцы оставляют дверь открытой, чтобы проветрить помещения.
GPS 41.689807, 44.801436
Следующая парадная - дом 1911 года постройки по ул. Галактиони №18. Принадлежал он семье фабрикантов Сейлановых, трем братьям, владельцам табачной фабрики в Тифлисе. Здание этой фабрики и поныне есть в Тбилиси, недалеко от железнодорожного вокзала. Что там сейчас внутри - я не проверяла. Всего в Тбилиси у них было 10 зданий в собственности, в основном, доходные дома. В этом доме они жили сами.
Парадная украшена масляной росписью на первом этаже и бумажными дореволюционными обоями в пролетах и на верхних этажах. Роспись на первом этаже - дело рук именитого азербайджанского художника Бенедикта Телингатера. Здесь жильцы, в попытках сберечь первоначальный вид парадной, масляную роспись сверху покрыли лаком, из-за чего она стала темнеть. Но все равно пока еще можно разглядеть изображения, на которых читаются разные континенты. На одной из картин виден азиатский пейзаж, на другой - Флоренция и Нотр Дам, есть изображения Африки, Америки и России. А вот на потолке ничего лаком не замазывали, и рисунок там виден лучше.
Парадная иногда бывает открыта, а вообще там домофон. Тут есть несколько квартир и какие-то организации, так вот, смело можно позвонить в одну из них и вежливо попросить открыть. Не отказывают.
GPS 41.690704, 44.801347
И еще одна парадная по адресу ул. Галактиони №15. Дом был построен в 1880 году. Кто им владел, и кто строил, выяснить не удалось. Дом был доходным, и тут были кабинеты детских врачей. Росписи на стенах сохранились лишь частично, вокруг них толстый слой масляной краски. Видать, совестливый какой-то маляр попался в советское время, и не закрасил их тогда. А роспись на потолке не тронута. Тут тоже кодовый замок, и можно подождать жильцов или их гостей.
GPS 41.690811, 44.801172
Это далеко не все сокровища Сололаки и, тем более, Старого Тифлиса, и в следующей записи мы продолжим прогулки. Ну и маленькую рекламу себе позволю. На экскурсии по Сололаки я рассказываю и показываю гораздо больше. И если вам, действительно, будет интересна эта тема, то приглашаю вас на прогулки со мной.
П.С. схему маршрута прилагаю, простите за корявость...